Max Allegri è pronto per tornare in corsa. Dopo l'addio alla Juventus aveva annunciato che si sarebbe preso un anno sabbatico, e così è stato. Nonostante la possibilità di andare in Premier, l'allenatore ha preferito rimanere fermo per dedicarsi alla famiglia in attesa di una nuova squadra. Adesso Allegri scalda i motori: secondo La Gazzetta dello Sport vorrebbe rimanere in Italia dove però difficilmente c'è un club che può accontentare la sua richiesta d'ingaggio, così si (ri)apre l'ipotesi Premier League: se Solskjaer fallirà l'obiettivo Champions Allegri potrebbe diventare il prossimo allenatore del Manchester United, ma occhio anche al Newcastle che con la nuova proprietà saudita vuole avvicinarsi alle big. E il Psg? Se dovesse saltare Tuchel - che non convince del tutto - Max è il primo nome nella lista del ds Leonardo, col quale ci sono già stati contatti.