La Juventus guarda sempre con particolare affetto il futuro di Massimiliano Allegri, se non altro per l'importante passato dell'allenatore toscano alla guida della squadra del presidente Andrea Agnelli, col quale il rapporto di stima rimane immutato. Dopo due anni dalla fine del rapporto lavorativo con la Juve, Allegri potrebbe ritrovare una panchina: secondo il Corriere dello Sport è lui il principale candidato a prendere il posto di Gennaro Gattuso, destinato a lasciare il Napoli a fine stagione a prescindere da come finirà questo campionato. Il ritorno da avversario dei bianconeri si avvicina?