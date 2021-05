Massimiliano Allegri sembra sempre meno vicino a un ritorno alla Juventus (anche se nessuna opzione può essere esclusa nel contesto attuale) e le voci di mercato in tutto il mondo lo accostano a un passaggio al Real Madrid. Addirittura il canale argentino Tyc Sports rivela che l'ex allenatore bianconero, svincolato da due anni, avrebbe rifiutato l'offerta del Tottenham dopo l'esonero di Jose Mourinho, per tenersi libero in vista di un possibile ingaggio da parte del Real. In fondo, l'addio di Zidane da Madrid è sicuro...