Un addio senza veleni, quello tra Allegri e la Juventus. Max se n'è andato rimanendo in buoni rapporti con (quasi) tutto il mondo bianconero: dai giocatori, ai dirigenti. Oggi l'allenatore vive a Milano ma è stato visto anche a Torino, in ricordo dei tempi che furono. Secondo Tuttosport, l'ex allenatore della Juve si sente anche con il presidente Agnelli e con alcuni giocatori ai quali è rimasto più legato. Questo però non vuole dire che Allegri possa tornare sulla panchina bianconera: la sua avventura ormai è finita da tempo e all'orizzonte per il tecnico ci sono Psg o Premier League.