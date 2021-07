Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore della Juventus Massimo Mauro ha commentato così la frase di ieri di Massimiliano Allegri su Bonucci e la fascia da capitano: "Credo che Allegri con Bonucci avesse già parlato, ha detto lui stesso 'Leo lo sa'.. Sicuramente l’anno scorso ci sono state alcune situazioni che hanno distratto Pirlo dalla soluzione di problemi tattici e tecnici per occuparsi di gestione. Allegri che è più esperto ha messo subito in chiaro che chi sgarra paga. Il senso di appartenenza è una delle cose più importanti e anche se Bonucci è juventino fino al midollo Allegri ha fatto capire che cura tantissimo certi dettagli. Che un grande allenatore e una grande squadra non possono trascurare”.