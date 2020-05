Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli di nuovo assieme? Forse. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore bianconero, che da pochi giorni ha lasciato lo staff tecnico di Maurizio Sarri, potrebbe riabbracciare l'ex allenatore della Juve nella sua prossima avventura professionale. ​Andrea Barzagli ha lasciato la Juve, ma ha completato in estate il Corso Uefa B per gli allenatori, motivo per cui potrebbe presto allungare il suo curriculum.