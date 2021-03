Fra pochi minuti Massimiliano Allegri sarà nello studio di Sky Sport, al "Club" di Fabio Caressa e i suoi ospiti della domenica sera. Una presenza molto attesa, per un allenatore che dopo l'addio alla Juventus nel 2019 non si è ancora seduto su una nuova panchina. Tanto più in una serata come quella di oggi, nella quale parliamo di una sconfitta clamorosa della sua ex Juve, oggi allenata da Pirlo, all'Allianz Stadium contro il Benevento.

