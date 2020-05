Ceduto dalla Juventus la scorsa estate, Moise Kean potrebbe lasciare l'Everton già nella prossima sessione di mercato. Il giovane attaccante classe '00, infatti, è stato protagonista di una stagione altalenante, a cui si è aggiunta anche la multa imposta dal club per aver violato la quarantena. Così, il club guidato da Carlo Ancelotti sta pensando alla cessione, con l'obiettivo di rientrare dei 30 milioni spesi per prelevarlo dalla Juventus. Kean potrebbe tornare in Italia, con la Roma interessata, come riporta Calciomercato.com.