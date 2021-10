ex giocatore della Juventus ed ex coach del Manchester City Under 23, oggi è allenatore del Parma ma la sua panchina scotta dati i risultati deludenti della squadra, partita con ben altre ambizioni rispetto allo stazionare a metà classifica in Serie B. Per questo circolano i nomi dei possibili sostituti in caso di esonero di Maresca. Ci sarebbero in particolare tre allenatori papabili: HA riportarlo stasera è Calciomercato.com. Fosse Cannavaro, si tratterebbe di un altro ex Juve (oltre che ex Parma).