Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain sono i due esuberi della Juventus che hanno abbracciato il progetto dell'Inter Miami in Mls. Il centrocampista francese e l'attaccante argentino hanno risolto il loro contratto con la Vecchia Signora e sono volati in Florida, ritrovandosi lì a un mese di distanza l'uno dall'altro, per giocare nella squadra di proprietà di David Beckham. Ieri Matuidi ha postato su Instagram due foto dall'allenamento, una delle quali vede in primo piano proprio Higuain, con il messaggio "Che piacere vederti, fratello mio!". E sono spuntati pure i commenti di Pjanic, Bonucci e Perin.