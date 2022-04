L'ex attaccante dell'Inter Ronaldo il Fenomeno ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo un siparietto con Alex Del Piero (i due sono stati intercettati a poche ore dalla sfida di Champions League tra Real Madrid e Chelsea, ndr.), dicendo la sua anche sulla lotta scudetto in Serie A. Ecco il suo pensiero: "Vedo una bella lotta tra Inter, Milan e Napoli. Poi c'è la Juve, che non si può mai scartare. Ma io direi che l'Inter è la squadra che sta giocando meglio in questo momento, e spero che possa vincere ancora".