L'ex ad dell'Inter Ernesto Paolillo ha raccontato la trasformazione di Antonio Conte. "Speravo diventasse interista vero perché è un allenatore che stimo molto. Qualche anno fa eravamo a una partita dell'Inter e lui era seduto dietro di me, ci siamo scambiati idee e opinioni su come stavano giocando e già in quel momento mi sarebbe piaciuto vederlo sulla panchina nerazzurra - ha detto a FcInter1908 - Quest'anno penso che siano in grado di lottare fino alla fine, anche se sarà molto tirato".