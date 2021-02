L'ex allenatore, tra le altre, dell'Inter, Andrea Stramaccioni, ha parlato così della lotta scudetto: "Secondo al momento l'Inter è la favorita. La squadra di Conte è solida e compatta, e ultimamente sta anche subendo molto poco. In più, ha la rosa migliore e non ha coppe da giocare durante la settimana - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Anche nel derby sono loro i favoriti, lo dico anche per una questione di cuore. I tifosi nerazzurri meritano di vincere domenica per ricominciare a sognare". Juve e Milan avvertite quindi: l'Inter, secondo Stramaccioni, è la grande favorita per il tricolore.