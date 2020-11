Massimo Moratti è sicuro: 'L'Inter non è una grande squadra, hanno ragione Conte e Lukaku". Parole chiare quelle dell'ex presidente nerazzurro, che si è allineato al pensiero dell'allenatore e dell'attaccante: "Hanno detto questa cosa per cercare di spronare gli altri compagni, perché non si può fare così fatica per recuperare una partita nella quale ci si è scordati di giocare il primo tempo. Scudetto? La Juve ha la miglior rosa, rimane la favorita anche per il futuro".