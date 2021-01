Così l'ex difensore nerazzurro Fabio Galante a Sky Sport a due giorni dal derby d'Italia del Meazza: "Che la Juventus sia favorita per lo scudetto era il pensiero di tutti alla vigilia del campionato. Io penso che lo sia tuttora ma adesso non deve più sbagliare niente, anche perché il Milan è lì davanti e l'Inter, che non è inferiore alla Juve come organico, non ha più la Champions quindi può concentrare tutto sul campionato: se la giocheranno fino alla fine. L'importanza per i nerazzurri? Moratti sentiva più questa partita che il derby col Milan, vincere un match del genere dà una fiducia in più nei propri mezzi"