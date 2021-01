L'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport su Inter-Juventus in programma stasera: "Dopo anni l’Inter se la gioca alla pari, e si gioca il campionato. C’è la curiosità di vedere se può vincere con una squadra che sembra più vulnerabile di altri anni. Ma sembra... Quando fa i cambi si vede la qualità della Juve. Riuscirci, allontanerebbe una squadra che farà i conti anche con la Champions e darebbe maggiore consapevolezza. Dove si deciderà il match? Nei singoli e nella lucidità nei particolari, anche su palle inattive, non solo in movimento. Poi saper leggere i momenti della gara e interpretarli, con la testa per gestire i cali di tensione e fisici che possono arrivare."