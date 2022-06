L'ex attaccante dell'Inter Samuel Eto'o è stato condannato a 22 mesi di reclusione dopo l'ammissione di aver commesso il reato di frode fiscale al Tesoro per quasi 4 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Marca, i fatti risalgono al periodo tra il 2006 e il 2009, quando il camerunense era sotto contratto con il Barcellona. Condannato a un anno anche il suo ex agente, José María Mesalles, accusato dallo stesso giocatore di presunti reati di frode e appropriazione indebita nella gestione dei suoi beni. Il giocatore dovrà anche pagare quattro multe, una per ogni reato, pari a 1 milione e 800mila euro.