Giuseppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del trequartista della Juve, in queste ultime partite Dybala: "​Penso che Sarri sappia gestire la pressione. Ha ragione lui: gli attaccanti per giocare insieme devono stare bene fisicamente, Se Dybala sta così bene allora si. Il trequartista deve saper fare tante cose, e Dybala lo sta facendo alla grande. E permette agli altri due di giocare così bene".