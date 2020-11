'Togliete il vino' è il messaggio che l'allenatore dell'Inter Antonio Conte manda a chi gli dice che la sua squadra non ha più cattiveria. A commentare la frase di Conte è l'allenatore ed ex portiere nerazzurro Walter Zenga: "Se l'avessi detto io sarei stato fucilato - ha detto a Radio Sportiva - ma è una frase che lascia il tempo che trova. Deve andare avanti per la sua strada, gliel'ho detto anche l'anno scorso. Tutti vorrebbero vincere, ma è chiaro che in una grande squadre le pressioni sono maggiori".