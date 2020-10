Al Corriere del Mezzogiorno, il magistrato Bruno D'Urso, ex Giudice Sportivo, ha parlato di Juve-Napoli: "Mi aspettavo l’immediata sanzione del 3-0 a tavolino per la Juventus. È irrituale, invece, che ci sia bisogno di così tanto tempo, probabilmente stiamo arrivando ad un altro tipo di soluzione che bilanci la forza del provvedimento. È una sentenza molto importante anche sotto il profilo politico, non penso che il giudice sportivo stia solo in una stanza a leggere tutti gli atti che ha raccolto in questi dieci giorni circa, penso che stia dialogando con vari soggetti. È difficile immaginare la sentenza ma m’aspetto la riprogrammazione della gara con il punto di penalizzazione al Napoli per un’eventuale violazione del protocollo in modo da bilanciare la decisione. L’avvocato Grassani avrebbe poi negli altri gradi di giudizio la possibilità di ribaltare il provvedimento".