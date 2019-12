Manuel Pasqual, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del tridente della Juve: "Sarri ha dato la spiegazione del motivo per cui non li mette in campo contemporaneamente; c'è un problema in fase difensiva quando incontra formazioni più dinamiche. Quando affrontano un altro tipo di squadre, dovrebbero sacrificarsi di più rispetto ad oggi".