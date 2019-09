Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, ha parlato al Corriere Fiorentino della sfida alla Juve, sempre la più sentita a Firenze: "Se penso a questa partita mi viene subito in mente il 4-2, ovvio. Fu un'impresa, una cosa straordinaria. Spero che stasera la Fiorentina non abbia l'ansia da prestazione. Questa potrebbe essere la vittoria della svolta, anche in chiave credibilità".