Daniele Carnasciali, ex difensore viola, ha parlato al Corriere Fiorentino della partita in programma oggi pomeriggio all'Artemio Franchi: "La Fiorentina può vincere, la Juventus non è più quella squadra che vinceva un campionato dietro l’altro senza problemi. Anche il Benevento l'ha battuta! La vittoria del Cagliari contro l'Udinese mercoledì ha rovinato i piani della viola, con la Juve l'obiettivo primario è non perdere."



CHIESA - "Peccato, Federico era nostro ed è cresciuto qui. Il problema non è che la Fiorentina non abbia giocatori forti, piuttosto non riesce a trattenerli. È successo con lui, con Bernardeschi e chissà come finirà la vicenda del rinnovo di Vlahovic".