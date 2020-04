Ferran Torres è uno dei giovani obiettivi del mercato bianconero. La Juventus l’ha monitorato nel corso di questa stagione e c’è un dettaglio che fa ben sperare per l’assalto estivo: il classe 2000 ha un contratto in scadenza con il Valencia a giugno 2021, e per ora non sono arrivati segnali di rinnovo. Su questo tema si è esposto l'ex direttore sportivo del club spagnolo, Fernando Gòmez, intervistato dal quotidiano As: "Avrebbe dovuto rinnovare un anno fa, è stato un grave errore da parte della dirigenza. Penso che dovrebbe fare uno sforzo, economicamente parlando, se vuole davvero continuare a giocare qui, ma è normale che cerchi di sfruttare la sua posizione perché è diventato uno dei giocatori più importanti della squadra. Ha un grande futuro in Europa".