Dall'infettivologo David Heymann, ex direttore dell'OMS, arrivano parole molto importanti sul Coronavirus: "L'Oms sta riaprendo la discussione esaminando le nuove prove per vedere se dovrebbe esserci un cambiamento nel modo in cui consiglia l'uso delle mascherine". Per il medico vanno cambiate le disposizioni sulle mascherine in virtù dell'ultimo studio arrivato dal MIT di Boston: le goccioline emesse con un colpo di tosse o starnuto possono viaggiare nell'aria per distanze più ampie di quanto si pensi. Dunque, è necessario che un maggior numero di persone indossino le mascherine.