Adriana Lima veste bianconero. La love story con Sami Khedira risale ormai a tre anni e mezzo fa, precisamente all'estate del 2016, ma i gusti non sono cambiati. Allora i due vennero paparazzati sulle spiagge di Mykonos in occasione del matrimonio dell’amica e collega della bellissima modella di Victoria Secret, Ana Beatriz Barros. Oggi, molto tempo dopo, c'è un nuovo scatto della favolosa e famosissima modella che posa con la maglia da portiere della Juventus e con il numero 12. Una foto che farà molto piacere ai tifosi, pazzi di lei. E come si potrebbe non esserlo...



