Ernesto Paolillo, l'ex direttore generale dell'Inter, ha condiviso le sue opinioni sulla corsa allo scudetto in un'intervista a Radio FirenzeViola. Ha espresso convinzione sulla forza dell'Inter, definendola probabilmente la squadra più forte in competizione. Tuttavia, ha sottolineato che la Juventus rappresenta comunque una rivale agguerrita fino alla fine del campionato, considerando il vantaggio di non dover giocare competizioni europee.

Paolillo ha avvertito l'Inter dal pensare di aver già vinto il campionato, affermando che la partita di domenica non sarà facile per loro. Ha anche evidenziato che l'Inter sarà priva di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, due pilastri nel gioco orchestrato da Simone Inzaghi.