Gustavo Ferrin, ex ct della Nazionale uruguaiana, ha parlato dell'affare Luis Suarez alla Juve. "Cristiano Ronaldo-Luis Suarez-Paulo Dybala sarebbe uno dei tridenti più forti al mondo", ha esclamato. Proseguendo: "Luis Suarez può trionfare in qualsiasi top club, in qualsiasi Paese o campionato. Tutto - dice a Tmw - dipende dalle sue condizioni fisiche e psicologiche, ma Luis è un top player come pochi in circolazione. Se starà bene, farà grandi cose anche a 33 anni. CR7 e Dybala? Ovviamente sì. Suarez è un attaccante atipico e molto duttile, che può adattarsi alla perfezione a qualsiasi compagno di squadra. Stiamo parlando d'altronde di campioni... Vista l'intesa che ha sempre avuto con Lionel Messi a Barcellona, mi immagino cosa non avrebbe potuto fare al fianco di Cristiano e Dybala in uno dei tridenti migliori in assoluto. Non ho alcun dubbio: se Suarez avesse firmato per la Juve, sarebbe stato l'uomo in più dei bianconeri non solo per continuare la striscia vincente in Italia, ma soprattutto per ambire alla tanto agognata Champions League. Luis è proprio il centravanti di cui la squadra di Pirlo, e ogni altra big, avrebbe bisogno".