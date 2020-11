Massimo Crippa ha visto da vicino il debutto di Buffon quel 19 novembre 1995. Gigi non aveva neanche 18 anni quando Nevio Scala l'ha scelto per la partita col Milan. Da quel giorno ne sono passati 25, e Buffon è ancora in campo: "Deciderà lui quando smettere - ha detto Crippa a Tmw - è arrivato quasi alla fine della carriera, ma ha una grande forza mentale e finché sta bene continuerà a giocare". Futuro bianconero anche dopo il ritiro: "Sì, io lo vedo ancora alla Juve. E' una bandiera, una figura che può essere importante in qualsiasi ruolo".