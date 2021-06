Roberto Fabbricini, ex commissario FIGC, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Inter-Juventus? Parliamoci chiaro, il fallo di Pjanic era palesemente da cartellino giallo. Un episodio che ha fatto la storia del calcio in negativo, va detto. Io non ho seguito l'inchiesta e non posso esprimermi con completezza e argomentazioni varie. Superlega? C'era già stato un pre allarme in passato. Da appassionato di sport e di calcio, credo che lo sport sia aperto a tutti. La Superlega non è una cosa valida e si è evitato di farla"