Il giorno dei 60 anni di Diego Armando Maradona il suo ex collaboratore Fernando Signorini ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, spiegando che: "Gli anni passati a Napoli sono stati i più vincenti e i più intensi. Se Diego fosse andato alla Juventus sarebbe stato soltanto un giocatore in più, ma probabilmente in bianconero non sarebbe diventato quel motivo che invece è oggi per tutto il mondo del calcio. Forse avrebbe avuto bisogno di amici sani, perché intorno a lui c'erano persone che non capivano l'importanza di stare insieme a lui".