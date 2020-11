Oggi è svincolato e in cerca di squadra, ma qualche anno fa Fabrizio Cacciatore è stato protagonista di una sfida tra Chievo e Juve per aver fatto il gesto delle manette che aveva fatto molto discutere. A distanza di anni, Cacciatore spiega: "Stavamo facendo una gran partita, ma quando si gioca contro la Juve alcuni episodi non saranno mai a favore - ha detto a Varesesports.com - Nonostante l'espulsione a Bastien nel primo tempo stavamo giocando bene, poi succedono alcuni episodi, anche piccoli come un fallo a centrocampo, che non vengono fischiati e allora ci si inizia a infastidire. In televisione tante cose non si vedono, ma in campo sappiamo cosa succede e rovinare una gara perfetta come la nostra non fa mai piacere".