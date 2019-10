Il talentino del Chelsea, Juan Familia-Castillo ha rivelato di essere stato in trattativa con la Juventus prima di raggiungere nuovamente l'Ajax in prestito quest'estate. Il 19enne ha parlato a Voetball International, ecco le sue parole: "Sono successe delle cose, così ho finalmente scelto il Chelsea. E' una grande squadra, sono contento della mia scelta in ogni caso. In realtà dovevo andare alla Juventus, era la prima scelta. Per una serie di ragioni, non ce l'ho fatta. Adesso però devo continuare e raggiungere obiettivi importanti". Dunque, Castillo è stato davvero a un passo dall'approdo a Torino: ma quali saranno stati gli impedimenti che non l'hanno portato in bianconero?