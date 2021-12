Un'intervista ae un'altra all'ex patron del Cesena,. Report continua la propria indagine sul caso plusvalenze. E il vecchio numero uno dei romagnoli parla anche diDa un'intercettazione, con Abodi: "Mi sono fatto stampare i bilanci degli ultimi tre anni di tutte le società di A e B. Ho fatto estrarre tutti i nomi dei calciatori dal ’95 in poi. Quindi ’96, ’97, ’98, ’99 e così via. Gli importi e le loro storie. Io raccolgo prove. Se mi mettono in croce e salto per aria, faccio saltare anche il sistema! Se mi dici che sono un ladro perché metto un giocatore che vale 2 milioni e per te vale…"Da un'intercettazione, con Abodi: "Allora io sono in grado di dimostrare che ci sono almeno 100 giocatori che sono identici ai miei. Io ne ho presi 2. Uno dalla Juve l’ho pagato 3 milioni e da me quest’anno ha fatto 8, 9 gol. Mentre quello che gli ho dato io è andato a finire nei dilettanti all’estero".Un'anticipazione dell'intervista: "Il metro di valutazione nei confronti del nostro club non era in linea con gli altri. Ci sono figli e figliastri. In Lega ci sono alleanze politiche e magari in quel momento sei con quelli che non tirano le fila… Non credo che nel calcio esista qualcuno senza peccato".