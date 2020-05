A poco più di due anni, si torna a parlare di quell'Inter-Juventus del 28 aprile 2018,decisivo per lo scudetto. Quando in molti sostenevano che fosse arrivata la fine di un ciclo,A far discutere in quella partita, è stato l'intervenuto di Pjanic su Rafinha, che Orsato decise di non punire nemmeno con il cartellino giallo.- Attraverso le pagine de Il Mattino parla, capo della procura FIGC dal 2016 allo scorso dicembre: "E' stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale.. Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all'Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Insistetti: 'Fateceli consultare, altrimenti che Procura federale siamo?' Ce li diedero solo a inizio campionato successivo.".ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI