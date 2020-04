Intervenuto ai microfoni di footballnews24.it, l’ex Cagliari Jeda si è pronunciato sulla lotta Scudetto, nel caso in cui il campionato di Serie A riprenda: “Ora è come se si fosse azzerato tutto, Juventus e Lazio partiranno dallo stesso punto. La squadra di Sarri è in vantaggio, perché ha una rosa profonda, sia per livello tecnico che per vastità. Non sono da sottovalutare Lazio e Inter, perché le motivazioni faranno la differenza. Grazie alla pausa hanno recuperato giocatori infortunati ed energie spese. Devo ammettere che l’idea di cristallizzare la classifica e consegnare lo Scudetto alla Juve è stata una delle cose più assurde e ridicole che abbia mai sentito. Mi sembra chiaro, il calcio va giocato, non avrebbe senso assegnare esiti in tribunale”.