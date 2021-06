Nella prossima stagione la Juventus di Allegri è chiamata a tornare negli alti ranghi che le competono nel campionato di Serie A. C'è però un ex campione bianconero che teme un'altra squadra come possibile concorrente della Juve.

Queste le parole di Fabrizio Ravanelli a Sky Sport: "Stando fermo per un po' rifletti sul tuo passato e su come puoi migliorare tempi e modi del tuo lavoro. Luciano Spalletti è mancato al calcio italiano negli ultimi due anni: è un allenatore molto intelligente e un uomo vero, e gli uomini veri nel mondo oggi si fa fatica a trovarli. E lui è una persona straordinaria. Con un allenatore preparato come Spalletti, il Napoli torna una pretendente allo scudetto".