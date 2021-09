Dopo 7 anni di carcere, Al Saadi Gheddafi è stato scarcerato dalle prigioni di Tripoli. il figlio di Muammar era stato accusato dell'omicidio dell'ex tecnico dell'Al-Ittihad Bachi Rayani, giudicato non colpevole, era rimasto in carcere in attesa del processo per le azioni repressive durante la rivolta libica di 10 anni fa. Quasi 20 anni fa, invece, Gheddafi indossava la maglia del Perugia e giocò contro la Juventus mentre, del club bianconero, era il secondo maggior azionista con il 7.5% delle quote.