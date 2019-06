Luciano Innocenti è stato il primo attaccante allenato da Maurizio Sarri nella sua carriera. Era la stagione 1990-91 e lo Stia, squadra in provincia di Arezzo, giocava in Seconda Categoria: ​"Maurizio non vede l’ora di andare alla Juve. E ai tifosi dico che non potrebbero avere di meglio", dichiara a La Gazzetta dello Sport. "Ricordo che Maurizio inizialmente aveva più di un dubbio e temeva di non essere all’altezza, io lo incoraggiai e sono orgoglioso di vederlo oggi. Anche perché non è minimamente cambiato: ogni volta che mi vede mi abbraccia, l’anno scorso mi invitò a casa sua a Napoli per il mio 60esimo compleanno, ma non riuscimmo a combinare perché lui doveva liberarsi dal Napoli". GIOCO OFFENSIVO - ​"Se sei un attaccante Maurizio ti dà tantissime soluzioni. Grazie a lui fui premiato come miglior giocatore della categoria. Ogni domenica andavamo in campo aggressivi, perché in settimana Sarri ci aveva trasmesso quella sana voglia di vincere che ti dà una marcia in più. E se Agnelli lo sceglierà, in pochissimo tempo si adeguerà allo stile Juve".