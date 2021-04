Luca Toni, ex centravanti anche della Juventus e capocannoniere della Serie A, nonché campione del Mondo con l'Italia nel 2006, sul suo profilo TikTok ha messo a confronto due giocatori simbolo di Inter e Juventus: "Romelu Lukaku è decisivo anche quando non segna, Cristiano Ronaldo è sempre un fuoriclasse: in questo momento Lukaku, essendo anche più giovane, lo vedo più completo".



Lukaku e Ronaldo si stanno peraltro contendendo il primato nella classifica marcatori: CR7 conduce a 25 gol, il belga nerazzurro insegue a 21. Entrambi con 5 rigori.