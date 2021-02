A La Giostra del Gol, su Rai Italia, l'ex arbitro Pieri aveva ipotizzato la sconfitta a tavolino dell'Inter dopo il 3-0 maturato nel derby. Colpa, per Pieri, di un errore nelle sostituzioni: "Molto probabilmente l'Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78° è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79° è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l'ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino". Poi, la correzione: "Oggi pomeriggio durante la trasmissione "La Giostra del Gol" ho letto un tabellino che riportava i minuti dei cambi dell'Inter - ha scritto su Twitter -. Il tabellino era sbagliato e l'ho precisato pochissimi minuti dopo durante la stessa trasmissione. Mi scuso per l'errore".