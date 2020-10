Oggi in Inter-Parma i nerazzurri hanno recriminato per il rigore non assegnato per trattenuta di Balogh su Perisic. Un episodio che è stato commentato su Facebook dall'ex arbitro di Serie A Luca Marelli, molto attivo e seguito sul web come autorità per far chiarezza sugli episodi arbitrali. Ecco il paragone di Marelli: "È rigore ma ormai la linea è questa. Episodio molto simile (come dinamica: trattenuta) a quello su Bernardeschi di domenica scorsa (trattenuta di Faraoni del Verona, ndr). Discutibile (a me non piace questa estremizzazione) ma è la linea che volevano: solo episodi eclatanti e sfuggiti all'arbitro.".