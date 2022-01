Il grossolano errore di Marco Serra durante Milan-Spezia ha alzo un polverone che Claudio Gavillucci, ex arbitro, ha definito "inutile" ai microfoni dell'Adnkronos. L'ex fischietto ha tirato in ballo Juventus-Roma, diretta da Orsato: "Non riesco proprio a capire perché con Serra stanno alzando questo polverone, è successo altre volte, per esempio con Orsato in Juventus-Roma: e Orsato è uno dei migliori arbitri del mondo. Un arbitro non va giudicato per il singolo errore ma sull'intera stagione: la sospensione non aiuta nessuno".



Poi ha analizzato gli episodi, "chiaramente differenti, però è un errore che può capitare e capita. La mia impressione, che ho anche letto sul suo volto, è che lui abbia sentito la pressione: arbitrare a S.Siro, con pochissime gare in Serie A, e con una squadra che si gioca lo scudetto. Poi dopo il primo errore la pressione è aumentata".



"Serra non era sereno - ha concluso - e ha fischiato troppo presto. In lui ho percepito un certo nervosismo, un arbitro sicuro di sé non accusa in campo il suo errore, lo fa nello spogliatoio. Ma lui era in buona fede e ha capito il peso di quell'errore. Le letture che sono state date finora del fatto son poco tecniche, e come dicono gli spagnoli una cosa è parlare di tori un'altra è scendere nell'arena".