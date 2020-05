Howard Webb è stato uno degli arbitri più importanti in Inghilterra. Ma questo non vuol dire che anche lui si stato perfetto. Intervistato da The Athletic ha raccontato un episodio del 2009, quando Ronaldo giocava nel Man United ed i Red Devils sfidarono il Tottenham: "Ho visto Carrick toccare prima la palla e poi il portiere (Gomes, ndr) metterlo giù. Mi sembrava un rigore facile da fischiare. Mi aspettavo le solite proteste che ci sono quando fischi un rigore, ma lo sguardo incredulo di Gomes, quello non me l'aspettavo. In pochi secondi mi ero reso conto che avevo sbagliato. Ho mantenuto però la decisione e volevo soltanto che Ronaldo sbagliasse il rigore". CR7 però fu glaciale, senò e lo United ribaltò la gara vincendo 5-2.