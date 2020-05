L’ex arbitro Massimo De Santis ha parlato a Radio Punto Nuovo dicendo la sua in merito alle parole di Pecoraro che hanno risollevato l’episodio di Inter-Juve del 2018 che ha per protagonisti Pjanic e Rafinha: “Mi chiedo cosa serva la procura federale nell’ambito della Figc se poi si agisce solo su richiesta della Procura della Repubblica. Mi domando come Orsato non abbia preso un provvedimento in questa direzione. Come tutti gli arbitri anche lui può sbagliare, ma c’è una differenza: un tempo potevamo vederli solo dopo, oggi ci sono soggetti in cabina Var che prendono decisioni davanti ad un replay. Non sanno prendere decisioni? La gente vuole che una partita di calcio giunga alla fine senza episodi da recriminare, fermo restando che esisterà sempre almeno un parere controverso. Valeri e Orsato hanno fatto finta di non vedere? Da arbitro per la posizione di Orsato dovrebbe aver visto che lì c’è un provvedimento disciplinare. Puoi sbagliare sul rosso o giallo, ma il provvedimento c’è tutto”.



NUOVA CALCIOPOLI – “Il file audio potrebbe non essere mai esistito, perché Valeri in quel momento l’ha ritenuto da ammonizione e quindi non è intervenuto, sbagliando. Per quale motivo gli audio di una gara non vengono raggruppati su un nastro e dati alla Procura? Ed io intendo alla fine della partita stessa, non dopo 18 mesi. Perché Pecoraro non ha fatto valere i suoi poteri? Calciopoli è nato sulle chiacchiere, potrebbe nascere un altro processo rimettendo il calcio sotto accusa”.



SU ORSATO – “Sbagliò tutta Inter-Juve. Qualsiasi arbitro, anche un ragazzo di Eccellenza, al posto di Orsato avrebbe avuto un solo dubbio, se estrarre il cartellino giallo o rosso”.