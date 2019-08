Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com: “Invece di facilitare le cose, il nuovo regolamento le ha complicate, soprattutto sui falli di mano. Difficile spiegare quanto accaduto in questa prima giornata. L’interpretazione dei falli di mano doveva escludere qualsiasi tipo di discussione, ma così non è stato. Da Fiorentina-Napoli a Cagliari-Brescia passando per Udinese-Milan, le interpretazioni sono state differenti. La viene spontanea: come si fa a concedere un rigore come quello assegnato al Brescia? Il giocatore del Cagliari, Cerri, neanche vede il pallone, era voltato di spalle. Viene colpito dalla sfera e non può far nulla per evitare il contatto. Il rigore dato è sicuramente uno spot per le nuove regole. Come si fanno a misurare i gradi a cui si trovano le braccia? Così si snatura il calcio. E in una sola giornata ci sono già stati tre episodi discussi su falli di mano in area”.



Fiorentina-Napoli: Massa 4 (Var Valeri, aVar Mondin). “Massa al 6’ viene richiamato da Valeri per verificare la punibilità di un tocco col braccio si Zielinski nell’area del Napoli. Il pallone gli carambola sul braccio destro (molto largo e in posizione innaturale) mentre marca Castrovilli: l’arbitro rivede l’episodio e giustamente concede il rigore (pur mettendoci troppo per decidere). Al 40’, l’episodio più discusso della giornata: Massa concede un rigore al Napoli per una caduta in area di Mertens su presunto contatto con Castrovilli. In diretta, sembrava nettamente rigore. Dalle immagini televisive, però, sembra che il giocatore viola ritragga in tempo il piede e sia più Mertens a cercare il contatto, lasciandosi cadere platealmente. Sarebbe stata simulazione? Assolutamente sì. La vera domanda è la solita: perché Valeri non richiama l’arbitro per rivedere l’episodio? Massa può essere giustificato perché in diretta sembrava netto il contatto, Valeri assolutamente no: l’errore è assurdo”.



Parma-Juventus: Maresca 6 (Var Mazzoleni, aVar Di Vuolo). “Al 34’, il Var annulla il 2-0 a Cristiano Ronaldo: il portoghese ha la spalla oltre il ginocchio di Bruno Alves quando parte il passaggio filtrante di Bruno Alves. Manca un giallo a Gervinho per un’entrata col piede a martello su Pjanic”.