L'ex arbitro di Serie A Massimo Chiesa analizza a Calciomercato.com l'operato dell'arbitro Guida in Juventus-Inter (Var Mazzoleni). Il voto per la direzione di gara è 6,5. "Direzione di gara positiva dell’arbitro Guida. Giusto non intervenire sul tocco di Young sul tiro ravvicinato di Douglas Costa: la mano è attaccata al corpo. Giusto anche negare il rigore dopo, quando la palla carambola sulla gamba di Bonucci in area e poi sul braccio (non aperto) dello stesso. Rosso diretto a Padelli dalla panchina per proteste dopo un giallo a Brozovic".