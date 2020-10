Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ha commentato come di consueto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com l'ultima giornata di Serie A. Su Juventus-Verona, diretta da Pasqua e con al Var La Penna, ha dichiarato: "Le decisioni importanti sono corrette. A livello di regolamento è giusto che i gol di Colley e Morata vengano annullati, ma così si va a uccidere il gioco del calcio. Introdurrei un indice di tolleranza per episodi di questo tipo, perché in entrambe le occasioni era davvero questione di centimetri che sfuggono all'occhio umano".