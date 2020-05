1









Robert Anthony Boggi, ex arbitro, ha parlato a Radio Punto Nuovo ritornando sulla polemica scatenata da Pecoraro sulla presunta omissione del file audio dell’episodio Rafinha-Pjanic di Inter-Juventus del 2018: “Non penso ci sia un file fantasma, ma penso che ci dovrebbe essere la possibilità di ascoltare gli arbitri alla fine delle partite, in modo che sia tutto chiaro. Anche io ho fatto tanti errori, non sono stati macroscopici, ma a rivederli penso: ‘Come ho fatto?’ e non so rispondermi. Secondo la mia modesta opinione, l’unica cosa importante che si può fare è dare voce agli arbitri alla fine delle gare”.