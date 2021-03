Il futuro di Massimiliano Allegri è un argomento che sta a cuore a molti tifosi della Juventus, che lo rimpiangono dopo l'ultimo anno e mezzo targato Sarri-Pirlo. Dall'estate 2019 l'allenatore toscano non ha ancora trovato una nuova squadra, e l'ultima indiscrezione arriva dall'Inghilterra: secondo il Times, il Leeds sta pensando proprio ad Allegri per sostituire il Loco Bielsa. Così fosse, sarebbe una decisa "svolta non giochista" per il club di Premier League, contrariamente a quanto fatto dalla Juve quando preferì affidarsi a Sarri.